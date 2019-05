Maaltijdbezorger op scooter botst tegen auto in Eindhoven

Vandalen gooien bijenkas­ten om van Eindhoven­se imker: ‘Het is gewoon pure vandalisme’

19:30 EINDHOVEN - Ad Staals (76) uit Eindhoven is al 60 jaar imker, maar dit is hem nog nooit overkomen. Afgelopen week hebben vandalen zijn bijenkasten omver gegooid. Niet één keer, maar vier keer achter elkaar. ,,Het is gewoon pure vandalisme, baldadigheid,” betreurt hij.