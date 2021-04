Maandag van Van Meurs na 500 concerten door corona aangewezen op acts van dichterbij: ‘Maar er zitten veel pareltjes tussen’

EINDHOVEN - De Maandag van Van Meurs blijft elke week optredens van singer-songwriters programmeren in Muziekgebouw Eindhoven. Sinds oktober gebeurt dat uitsluitend nog in streams. Toen stond de teller op vijfhonderd concerten die vanaf 2006 plaatsgevonden hebben.

De Maandag van Van Meurs werd aanvankelijk georganiseerd door muzikant (en naamgever) Ad van Meurs. Na diens overlijden drie jaar geleden heeft zijn weduwe Ankie Keultjes het stokje overgenomen.

„Doordat er sinds vorig jaar februari geen Amerikaanse acts kunnen komen, zijn we aangewezen op acts uit eigen land, België en Duitsland”, zegt ze.

„Daar zitten echt pareltjes tussen. Juist in deze tijd boek ik dingen die de mensen vrolijk maken, zoals The Slampampers en het Marjolein Meijers Trio. Ik probeer het licht te houden. Er is gelukkig redelijk wat belangstelling voor. Meestal hebben we rond de negentig bezoekers, maar er zijn ook uitschieters. Met Jan-Willem Roy en Joris Linssen weet je gewoon dat je veel publiek trekt. Corvin Silvester had via Facebook zijn fanbase gemobiliseerd. Naar zijn optreden begin april keken zo’n duizend mensen.”

Ongeacht het aantal kijkers, de reacties zijn enthousiast, aldus Keultjes. „De kijkers zijn blij dat het doorgaat. Dat maakt het dankbaar om te doen. We houden het streamen gratis omdat we mensen geen beperkingen willen opleggen. Een ticket voor een stream is toch een hindernis. En op deze manier voelen mensen zich vrij om maar een deel van een concert bij te wonen.”

,,Ook de artiesten zijn er blij mee, omdat ze eindelijk weer eens kunnen spelen, en omdat het geluid en het licht in de kleine zaal zo goed is. We werken met vier camera’s. Die worden bediend door de lichtmensen. Aanvankelijk was het improviseren, maar ze zijn daar gaandeweg steeds beter en creatiever in geworden. Als we weer met publiek kunnen programmeren willen we het streamen erin houden. Ook al omdat we zo een groter publiek kunnen bereiken dan de mensen die bij het concert aanwezig zijn.”

Het programma van de Maandag van Van Meurs duurt tot 28 juni. In september begint ook voor Keultjes het nieuwe seizoen, hopelijk weer voor publiek.

Volledig scherm Tiny Legs Tim (links) en band, maandag 3 mei vanaf 20.45u online te zien vanuit het Muziekgebouw Eindhoven © Podium 19

Programma Tiny Legs Tim (artiestennaam van Tim De Graeve) mag dan volbloed Belg zijn, hij klinkt onvervalst Amerikaans met een doorleefde recht-voor-zijn-raap stem en een gruizig gitaargeluid dat gedrenkt is in zompige delta van de Mississippi. Muzikaal heeft hij zijn wortels in de blues, en blijft er qua gevoel trouw aan, maar in zijn eigen composities kijkt hij ver buiten de grenzen van het genre. Zijn teksten zijn vaak heel persoonlijk. In I Believe, dat op zijn recente album Call Us When It’s Over staat, zingt hij over een leveraandoening waar hij jarenlang aan geleden heeft. Zijn naam verwijst naar een van de gevolgen van die ziekte. Terwijl hij aanvankelijk akoestische slidegitaar speelde, is hij overgestapt op elektrische gitaar. Hij treedt op 3 mei met zijn vierkoppige band op bij De Maandag van Van Meurs. Maandag 26 april is het eerst nog de beurt aan de Nederlandse NinaLynn, een 22-jarige americana-zangeres. Aanvang beide keren om 20.45u De stream is te volgen via https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/pQAp1fW/livestream