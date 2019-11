Maarten Steinbuch over de techniek van de toekomst en ondernemerstalent van 2019 Charlotte van ’t Wout in 24U Vonkt!

PostNL plaatst 7 pakket- en brievenau­to­ma­ten in Eindhoven

11 november EINDHOVEN - Zeven pakket- en brievenautomaten (PBA) heeft PostNL afgelopen week geplaatst in Eindhoven. De postbezorger heeft nu in het hele land de beschikking over 117 van deze apparaten waar 24 uur per dag pakketjes ontvangen én verstuurd kunnen worden.