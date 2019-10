Maatregelen tegen ‘TT van Eindhoven’ op Park Forum Meerhoven

Finse school bij klooster in Eindhoven kan niet gered worden

10:49 EINDHOVEN - De Finse school in Tongelre wordt ‘circulair’ gesloopt om plaats te maken voor de bouw van dertien woningen. Het houten gebouw was niet te redden, zegt corporatie Woonbedrijf. In het naastgelegen voormalige klooster aan de Poeijersstraat in Eindhoven komen vijftien woningen.