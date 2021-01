Maatwerk van rechter voor ‘beperkte’ Eindhovenaar die met enorm mes rondliep

Een punkserena­de voor stamkroeg La Folie

11 januari Dat nummer heette ‘Horses’ en is geschreven door zanger Edwin Balogh uit Gilze-Rijen, die onder andere met de band Omega in Hongarije succes boekte. In een periode dat het wat minder ging vond Balogh soelaas in het warme onthaal van La Folie. Zeven jaar later, kreeg frontman van Gramma Jasper Grave het bij Balogh te horen. ,,Ik vond dat zo vet en herkende me echt in zijn gevoel over het café. Het heeft mij ook wel eens door moeilijkheden gesleept.”