‘Machtsstrijd’ bij Veldhovens laboratorium PAMM duurt al jaren

Ernstige mishande­ling Eindhoven is poging tot doodslag, ‘heeft veel weg van kopschop­pers­zaak’

EINDHOVEN - Bij de ernstige mishandeling van een 27-jarige man vorige maand in Eindhoven is sprake van poging tot doodslag. Dat zegt een woordvoerder van de politie maandagavond in het televisieprogramma Bureau Brabant. Volgens de woordvoerder heeft de mishandeling veel weg van ‘de zaak die in de media de kopschoppers is gaan heten’.

27 december