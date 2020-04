Macroscoop naar Brainport Industries Campus in Eindhoven

Apart Samen Sinds oma Skype heeft ontdekt, wil ze niets anders meer

9:09 EINDHOVEN - Tijdens de coronacrisis missen veel mensen hun dierbaren. Maar we zijn vindingrijk en het lukt velen om elkaar op afstand te blijven ontmoeten. Ook Annick Box uit Meerhoven mist haar 83-jarige oma die in een verzorgingshuis in Oirschot woont, maar ze ziet haar elke dag.