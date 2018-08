Madness en UB40 laten 80ties op Strijp-S herleven

De twee in de jaren 80 mateloos populaire bands trokken in Eindhoven voornamelijk ouder publiek. Wat niet verwonderlijk is gezien de periode waarin de bands succesvol waren. In tegenstelling tot de moderne dancefestivals, die verantwoorde voeding en een variatie aan drankjes presenteren, was het op Strijp-S slechts een puntzak friet, broodje kroket en bier wat de klok sloeg.