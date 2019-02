Magere buit voor struikrovers Hemelrijken

Blog Stigmama: Doorzetten

15:48 Toen ik nog jong was werd ik, vanuit de opvoedingsvisie van mijn ouders, erg gestimuleerd om zaken op te pakken. Ook als ik dingen die ik moest doen (eerst) niet zo zag zitten omdat ik bang was dat ik het niet zou kunnen of er gewoonweg geen zin in had, werd ik door mijn ouders vaak gestimuleerd om het in ieder geval te proberen.