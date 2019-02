Mailbom van Muziekgebouw Eindhoven door technisch probleem

Volgens Muziekgebouw Eindhoven gaat het om een technisch foutje en hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over hun data. Het gaat om een servicemail met praktische informatie over een concert. Door een 'bug’ in het systeem is de e-mail naar een grotere groep verzonden. Het Muziekgebouw stuurde direct een excuusmail en zegt er alles aan te doen om het in de toekomst te voorkomen.