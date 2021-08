Mails goed checken en letten op spelfouten: vijf vragen én antwoorden over de Philips Pensioen-hack

DE DORPSGENOOT Luuk Brouwers uit Lieshout, van ELI naar de eredivisie: ‘Mijn pa had op het veld altijd wind tegen, zo leek’

12 augustus Luuk Brouwers (23) voetbalt komend jaar met Go Ahead Eagles in de eredivisie, in stadions waar Lieshout soms wel tien keer in zou passen. Het dorp voelt nog als thuis, maar de bal voerde de prof al op jonge leeftijd voorbij de gemeentegrenzen, zowel fysiek als in denken.