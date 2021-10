Makas organiseert Turkse avond in Effenaar: ‘We zijn een oer-Brabantse Anatolische rockband’

EINDHOVEN/DEN BOSCH - De Bossche band Makas mixt Anatolische volksmuziek met rauwe psychedelische rock. En doet dat heel overtuigend. Op donderdag 21 oktober organiseert de groep een ‘Anatolian vibes’-avond in de Effenaar in Eindhoven.

Liefst 160 bands deden er mee aan de verkiezingen voor ‘beste optreden’ tijdens de veelgeroemde (corona)sessies in de Effenaar in Eindhoven. Makas werd tweede, na rockzangeres Anneke van Giersbergen. ,,Een dikke pluim”, zegt oprichter Sahin (45), tevens zanger en saz- en baglama-speler van de band.

Makas gaat sowieso lekker, ook in het buitenland. Sinds het ontstaan in 2015 stond de groep al op een van de grootste popfestivals van Turkije (Zeytinli Rock Festival), speelde in Engeland en is ook in Duitsland een flinke fanbase ontstaan. ,,Natuurlijk hebben we veel gemist door corona, maar wie niet?”, zegt Sahin.

Quote Onze muziek klinkt Turks, maar Griekse, Slavische of Armeense mensen vinden ons muziek ook mooi en herkenbaar Sahin, Makas

Hij woont in Den Bosch, is geboren en getogen Brabander, en samen met gitarist Murat ‘de dinosauriër’ van de band, zegt hij. ,,Behalve een oer-Brabantse band zijn we ook een multiculti Anatolische rockband. Onze muziek klinkt Turks, maar Griekse, Slavische of Armeense mensen vinden onze muziek ook mooi en herkenbaar. We hebben diverse etnische achtergronden in onze band. Dat verrijkt de muziek, omdat je tijdens arrangementen van nieuwe nummers verrassende inbreng kunt hebben.”

Op hun huidige tournee Van verleden naar heden blikt de groep met filmbeelden en muziek ook terug op het ontstaan van die multiculturele samenleving, vanaf de komst van onder meer Turkse en Griekse gastarbeiders. ,,Er ontstond een undergroundscene met bioscopen, videotheken en feestjes. Met de band willen we de sfeer en cultuur uit die tijd delen.”

Hip

Turkse muziek staat meer in de spotlights sinds de jonge Nederlands-Turkse band Altin Gün ermee scoort in het clubcircuit en festivalland. ,,Turkse muziek is hip”, erkent Sahin. ,,Wij liften daar graag op mee.” Makas maakt net als Altin Gün gebruik van traditionele instrumenten en oude folk, maar de muziek van de Brabanders is rauwer, meer rock.

Oude folksongs

Makas speelt eigen nummers (over zaken als onrecht, vriendschap en liefde) en put daarnaast gretig uit het vuistdikke songbook van oude Anatolische folksongs. ,,Als er vroeger iets was gebeurd in een dorp of stad, hoorde je dat vaak terug via een lied. Als een jongen of meisje verliefd waren, maar een van hen stierf, dan werd er door bijvoorbeeld troubadours een liedje gecomponeerd. Of als iemand in opstand kwam tegen een grootgrondbezitter, dan werd die heldendaad bezongen. Al die liedjes, de halk Türküleri, zijn nu eigendom van het volk.”

Psychedelische rock

Aan die oude liedjes geeft Makas een psychedelische rockdraai, zoals ook hun helden uit de jaren zeventig en tachtig deden; progressieve acts als Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray en Moǧollar, iconen van de Anatolische rock. Die laatste band haalde Makas eerder al met succes naar de Effenaar. Sahin lacht: ,,Het cirkeltje is weer rond.”

Anatolian Vibes, donderdag 21 oktober, Effenaar. Met Makas (voorprogramma) en zangeres Zeynep Bakşi Karatağ. Makas maakte een elpee/cd: Dinazor (verschenen bij Pharaway Sounds). Binnenkort gaat de groep de studio in voor een nieuwe plaat.