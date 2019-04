Make-A-Wish in Eindhoven: Lena (5) straalt in eigen musical

VIDEOEINDHOVEN - De Eindhovense Lena Stax (5) ziet vrijdag haar grote wens in vervulling gaan. Als ze straalt in haar eigen musical, kan ze voor even haar ziekte vergeten.

De rode loper ligt al uit voor juffrouw Tok en meneer Knor. Het zijn de hoofdrolspelers in de musical die leerlingen van basisschool De Spaaihoeve vandaag spelen. Die leerlingen zijn Lena Stax en haar klasgenootjes van groep 1. Samen vervullen ze zo de grote wens van Lena, die al ruim een jaar lijdt aan acute leukemie. ,,Zo brengen we Lena en de ziekte op een positieve manier onder de aandacht”, vertelt haar moeder Silke Stax.

Sinds de diagnose in januari 2018 kwam, brengt Lena een groot deel van haar leven in het ziekenhuis door. Vaak is ze ziek, bijvoorbeeld van de medicijnen. Maar ze geniet intens van de voorbereidingen voor ‘haar’ musical, een wens die is vervuld door stichting Make-A-Wish. De stichting, waar de school dit jaar ook geld voor inzamelt, zet zich in om wensen van ernstig zieke kinderen te vervullen.

Wensdag

Vandaag is het, zoals dat heet, de ‘wensdag’ van Lena. In de theaterzaal van het Stedelijk College voeren de kleuters de voorstelling twee keer op. Veel familie komt kijken, en daarnaast de leerlingen en leerkrachten van Spilcentrum De Spaaihoeve, gelegen in de Eindhovense wijk Achtse Barrier.

Lena koos voor deze wensdag na het zien van een populaire kinderfilm, vertelt haar moeder. ,,Toen ze ‘Casper en Emma maken theater’ zag, over twee kleuters die toneel maken, zei ze meteen: dat wil ik ook met heel de klas. Ze wilde graag iets met alle kinderen doen, dat is belangrijk voor haar.”

Zo gezegd, zo gedaan. Sandra de Goeij, juffrouw van groep 1, ging met de kinderen aan de slag. ,,Liedje voor liedje hebben we geleerd", vertelt ze. Connie van der Kamp van Make-A-Wish nam het toneelgedeelte voor haar rekening. Het project leeft op de hele school. Lena nodigde alle groepen persoonlijk voor de voorstelling uit. De deelnemende kinderen mochten zelf kiezen wie ze wilden spelen. Alleen meneer Knor koos Lena zelf, dat moest haar vriendje Quintt (4) worden.

‘Heel speciaal’

,,Dit is heel speciaal voor ons", vertelt moeder Silke. ,,Als ouders willen wij het liefst dat ze gewoon is, maar met zo’n ziekte kan dat niet.” Dankzij dit project komen alle kinderen meer te weten over de ziekte van Lena. Ook omdat iemand van Make-A-Wish erover kwam vertellen. ,,Lena wordt daardoor niet alleen gezien als dat meisje met kanker. Wij gaan op haar wensdag alles loslaten, en met de opa’s, oma’s en de hele familie genieten.”

Lena zelf vindt vooral erg leuk allemaal. Ze geniet van de voorbereidingen, vertelt haar moeder, en van de saamhorigheid op school. De kleuter heeft zich het personage van Juffrouw Tok goed eigen gemaakt. In de musical is ze verliefd op meneer Knor en wil met hem trouwen. Maar de dieren op de boerderij lachen de twee uit. Want een kip kan toch niet met een varken trouwen? ,,Ik wil geen modder en poep op mijn veren", zegt Lena vastberaden. ,,Want Knor ligt in een modderbad. Maar de poep vind ik wel lekker ruiken." Of het lukt de boerderijdieren van het trouwplan te overtuigen, blijkt vandaag op het grote podium.