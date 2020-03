Makelaar en financiële dienstverlener in winkelcentrum Terminal M in Eindhoven

Gekozen is voor dienstverleners omdat ‘het aanbod van dagelijkse voorzieningen al zeer sterk is door de mix van supermarkten in combinatie met onder andere een drogist, bakker en slijterij. Met de toevoegingen in dienstverlening ontstaat er een nog aantrekkelijker winkelcentrum', aldus Barbara Ploeger van Propertize.



VMG Makelaars en Finance Point werken al nauw samen in een pand aan de Strijpsestraat in Eindhoven. Samen bieden ze diensten bij de verkoop en financiering van woningen. VMG heeft nog vestigingen in Waalre en Tilburg, terwijl Finance Point werkt in Zwijndrecht, Den Haag en Bergen op Zoom.