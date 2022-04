Man (19) aangehouden voor poging tot zware mishandeling in Eindhoven, maar het slachtoffer is spoorloos

Slachtoffer onbekend

Wie er die bewuste nacht is aangevallen, is echter niet bekend. Daarom besloot de politie via sociale media een oproep te doen naar getuigen én het vermeende slachtoffer zelf. ,,Omdat we graag willen weten hoe het allereerst met het slachtoffer is én daarnaast wat het slachtoffer en de getuigen kunnen vertellen over de exacte toedracht”, verklaart een politiewoordvoerder.

Het is een raadsel waarom het slachtoffer zichzelf niet heeft gemeld. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is daardoor niets bekend. Uit onderzoek moet blijken wat aan de mishandeling voorafging. De woordvoerder hoopt dat de getroffene zich meldt: ,,Daarom komen we heel graag met het slachtoffer in contact of met mensen die het slachtoffer kennen.” Ook de verhalen van getuigen die meer weten over de zaak of het slachtoffer hoort de politie graag aan.