Man (22) aangehouden voor gewapende overval op dierenwinkel in Eindhoven

Omwonenden Kruis­straat Eindhoven zijn het beu: spandoek en posters tegen overlast door verkeers­maat­re­ge­len

EINDHOVEN - Bewoners van de Nieuwe Fellenoord in Eindhoven komen in actie tegen overlast die is ontstaan door de nieuwe verkeerssituatie op de Kruisstraat. Boven hun straat hebben ze een spandoek opgehangen en aan de bomen zijn dinsdag posters geprikt.

23 juni