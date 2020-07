Man (22) rijdt 130 waar 50 km/u is toegestaan in Eindhoven, rijbewijs ingevorderd

EINDHOVEN - Een 22-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijt nadat hij 130 kilometer per uur reed op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. De maximaal toegestane snelheid is daar 50 kilometer per uur.