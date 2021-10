Man (26) aangehouden voor betrokkenheid avondklokrellen

Studenten bedenken ‘onderwa­ter­ge­hakt­mo­len’ tegen batterij­bran­den

12 oktober EINDHOVEN - Eerder presenteerden ze plannen om elektronisch afval in de fik te steken. Nu stellen TU/e-studenten voor oude batterijen in een shredder te gooien die onder water staat. En dat allemaal in naam der duurzaamheid.