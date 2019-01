Man (26) met vuurwapen aangehouden in Eindhoven

OM vindt 1,5 jaar cel voor ‘bankmol’ uit Eindhoven te laag: in hoger beroep in zaak overval op bejaarde vrouw

10:40 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend in de strafzaak tegen een bankmedewerker die werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan een brute overval op een bejaarde vrouw in Bladel. De aanklager wil een hogere straf dan de 1,5 jaar cel die de rechtbank in Den Bosch twee weken geleden oplegde, aldus een woordvoerder. Tegen de Eindhovenaar was drie jaar gevangenisstraf geëist.