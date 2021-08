Man (27) rijdt met 131 km/u door bebouwde kom Eindhoven

Veel apneukast­jes Philips in VS door obesitas

19 augustus EINDHOVEN - In de VS zijn tientallen zaken tegen Philips aangekondigd omdat gebruikers beweren dat slaapapneu-apparaten mogelijk kankerverwekkende deeltjes in de luchtwegen van gebruikers zouden blazen. De meeste apparaten zijn in de VS verkocht vanwege het uitdijende obesitasprobleem daar.