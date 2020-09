Man (27) verliest oog na mishandeling bij festival in Eindhoven

De mishandeling gebeurde op 2 november 2019 tijdens het festival in het Philips de Jonghpark in Eindhoven. Wat precies de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Mogelijk kreeg het later slachtoffer onenigheid met een jonge vrouw. Daarop gingen vrienden van de vrouw vermoedelijk verhaal halen en kreeg de 27-jarige man een harde klap.