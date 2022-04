Man (36) aangehouden voor steekincident in woning Eindhoven, slachtoffer naar ziekenhuis

Emotioneel afscheids­du­el voor Jens van Son, die een droom uit 2020 ziet uitkomen: 'Een brok in mijn keel’

Een dubbel gevoel, dat had Jens van Son vrijdag na de knappe 1-0 zege op kampioen FC Emmen. Waar hij in 2020 over droomde, is uitgekomen: nieuw succes met FC Eindhoven en met zijn kinderen het veld op. Toch viel het afscheid vrijdag ook zwaar, voor hem en zijn betraande familieleden.

5:07