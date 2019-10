Man (36) zonder aanleiding flink mishandeld in Eindhoven, drie verdachten opgepakt

Stichting: Van Abbemuseum moet omstreden Kandinsky niet meer exposeren

15:53 AMSTERDAM/EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum moet het omstreden schilderij Blick auf Murnau mit Kirche van de Russische schilder Wassily Kandinsky zo snel mogelijk van de muur halen en niet meer exposeren. De Stichting Naleving Washington Principles eist dat in een brief aan museumdirecteur Charles Esche omdat het zou gaan om roofkunst. Als het museum in Eindhoven niet uiterlijk deze week aan het verzoek voldoet dan wil de stichting een rechtszaak tegen het museum aanspannen, staat in de brief.