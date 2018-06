Man (37) uit Eindhoven die inrijdt op stadsgenoot (28) wordt mishandeld door twee andere mannen

Doek valt voor evenement Kiosk Alive in Eindhoven

17:36 EINDHOVEN - Het muziekevenement Kiosk Alive, dat op zaterdag 8 september op de parkeerplaats van het Stadspaviljoen zou worden gehouden gaat niet door. Volgens organisator Stijn Thoonen heeft dat te maken met het evenement De Vliegende Vrienden, dat –volgens het concept van The Flying Dutch- een week later in Eersel wordt gehouden. ,,Welke bands kan ik nog boeken voor Kiosk Alive? Alles staat een week later in Eersel!”