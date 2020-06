Man (40) vermoordde moeder door mogelijke afwijking na herseninfarct

Aantal Eindhovena­ren in bijstand stijgt snel; ‘We zijn door coronacri­sis terug bij af’

7:00 EINDHOVEN - In Eindhoven is het aantal mensen in de bijstand in maart, april en mei snel gegroeid. ,,En de komende maanden zal de stijging nog veel harder gaan”, verwacht directeur sociaal domein Yvonne Bieshaar.