Man (50) uit Eindhoven aangehouden, moet nog bijna jaar de cel in

VIDEO ‘Het is ongeloof­lijk dat PSV zelfs dit moet dulden’

10:16 Clubwatcher Rik Elfrink zag in negen jaar tijd zo'n vierhonderd wedstrijden van PSV, maar de bekerwedstrijd tegen GVVV was een van de allerslechtste die hij ooit zag. ,,PSV zit in een fase van negativiteit, er is geen vertrouwen. Er zijn eigenlijk geen woorden voor.”