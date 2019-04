Man (54) jaar na overval op Etos in Eindhoven aangehouden

De overval op de Etos vond plaats in februari 2018. De man had een bivakmuts op en bedreigde de medewerker met iets wat op een vuurwapen leek. Ook eiste hij geld. Nadat hij de kassalade had meegenomen vertrok hij. Eenmaal buiten sprong hij bij iemand achterop een brommer en vertrok het tweetal in de richting van Eindhoven centrum.