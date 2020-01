Man (59) uit Eindhoven ‘werd tot seks gedwongen’ door meisje (15)

Serie In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Het einde van Giny's werkende bestaan

10:52 EINDHOVEN - Als iemand veel mensen uit de buurt kent, is het Giny Middel wel. Zelf zegt ze dat het wel meevalt, maar ondertussen is ze bij heel wat projecten betrokken die de sociale cohesie in de buurt bevorderen. Zo draagt ze haar steentje bij aan de ZorgSamenBuurt. Sinds kort is er dankzij dat initiatief een moestuintje in de straat, waar bewoners samen groenten kunnen kweken. Giny houdt er een oogje in het zeil.