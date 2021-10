Man (73) raakt onwel tijdens het rijden en overlijdt na botsing in Eindhoven

Zijn inwoners Reusel-De Mierden inderdaad het meest ontspannen? ‘Leven is gezapiger en gemakkelij­ker dan in de stad’

22:45 REUSEL/LAGE MIERDE/HULSEL - ,,Met een k of een c, dat maakt niet uit.” Kees Hermans uit Hooge Mierde zit met Connie Snep op een terrasje in Reusel. Hoe je zijn voornaam spelt, daar maakt hij geen kwestie van. Relaxed.