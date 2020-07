Man aangehouden met mes en inbrekerswerktuig op zak in Eindhoven

Minder banen bij supermark­ten in Zuid­oost-Bra­bant

7:30 EINDHOVEN - Supermarkten draaien als een tierelier. En dat deden ze ook al voor de coronacrisis: bijna overal in Brabant groeide de werkgelegenheid bij drogisterijen en supermarkten. Maar in Zuidoost-Brabant daalde het aantal banen het afgelopen jaar juist, blijkt uit cijfers van de provincie. Vooral in Eindhoven.