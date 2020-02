Man aangehouden vanwege fatale mishandeling in Eindhoven

Ook carnavals­tent van hotel in Eindhoven had last van ‘Ellen’

11:23 EINDHOVEN - Ook de carnavalstent van hotel Pullman Eindhoven Cocagne is zondagmiddag getroffen door storm Ellen. De kopse kant van het bouwwerk aan de Kanaalstraat/Tramstraat had last van hevige rukwinden. ,,Uit veiligheidsoverwegingen zijn we pas om 16.30 uur open gegaan", zegt adjunct-directeur Jurriaan van der Valk van het hotel.