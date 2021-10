Man aangevallen met hakbijl en ijzeren staaf in Otterstraat in Eindhoven, slachtoffer zwaargewond

Naar de Action in Deurne lopen als je blind bent? Veel succes: we hopen dat je het overleeft

17 oktober DEURNE - Geparkeerde fietsen op een voetpad, reclameborden voor een winkel, palen waar inwoners hun plastic zakken aan op kunnen hangen: Deurne-centrum is bezaaid met hindernissen voor mensen die niet goed of helemaal niet kunnen zien. We lopen er op de Dag van de Witte Stok zelf letterlijk tegenaan, met een geblindeerde bril en stok tijdens een ervaringsroute.