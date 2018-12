Man achtervolgt gewapende overvaller supermarkt Eindhoven: ‘Maar wie is het?’

Rosario vindt wedstrijd tegen Inter heel belangrijk: ‘Op nul begonnen’

20:33 Voor Pablo Rosario is de Champions League-campagne van PSV in dit seizoen een belangrijke leerschool geweest. In de thuiswedstrijd tegen Internazionale scoorde hij voor PSV en dinsdagavond verdedigt hij in Giuseppe Meazza de clubkleuren van de Eindhovenaren. ,,Voor ons is het een hele belangrijke wedstrijd”, aldus de 21-jarige middenvelder.