Man bedreigt meisje (10) uit Eindhoven en eist naaktfoto's

Column Een leven zonder woorden: een ramp moet dat zijn

10:00 Ben je blind, dan is je gehoor beter. En als je doof bent dan is de kans groot dat je smaak of je geur een stuk intenser functioneren. Een kwestie van compenseren is dat en ik vind dat best slim van ons lijf. Zou dat ook zo werken als je niet kunt lezen? Kun je dan bijvoorbeeld beter luisteren of rekenen? En als je dat laatste niet kunt, wat kun je dán beter dan anderen? Heel goed muziek maken? Of een bal feilloos in de kruising schieten?