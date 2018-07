Man bedreigt Valkenswaarders om aan grote geldbedragen te komen

Het was niet fraai en hij had het ook niet op deze manier moeten doen. De 61-jarige André de G. - zonder vaste woonplaats - was donderdag niet zelf in de rechtszaal in Den Bsoch, maar had zijn advocaat Eric Thomas laten weten wat hij vond van enkele acties die hij in 2015 en 2016 uitvoerde in Valkenswaard. Officier van justitie Laurens Linssen had voor die acties een juridische term: afpersing. Achttien maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk, eiste hij.