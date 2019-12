Man belandt onder eigen auto bij botsing tegen lantaarnpaal in Eindhoven

Update Honderden Eindhoven­se studenten al twee dagen geen internet door gebroken kabel ‘ver weg’ bij Culemborg: ‘We zijn machteloos’

12:26 EINDHOVEN - Al meer dan twee dagen is het leven in de studentenwoningen van wooncorporatie Vestide in Eindhoven ‘moeilijk’. Door een kabelbreuk vrijdagmiddag - ‘ergens onbegrijpelijk ver weg’ - bij Culemborg ligt het internet er voor veel studenten al dagen uit. ,,We voelen ons machteloos, omdat de helpdesk constant valse beloftes doet”, zegt een student tegen deze site die met tachtig anderen aan de Boutenslaan woont.