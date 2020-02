Man die flat Eindhoven in brand wilde steken opnieuw naar psychiater

DE tot zijn kruin volgetatoueerde Ronnie de W. (46) was al bevraagd door een psycholoog en een psychiater maar hij gaf toen geen antwoorden. Het OM wilde hem daarom ter observatie naar het Pieter Baan Centrum sturen, maar de man koos snel eieren voor zijn geld. Hij had spijt van zijn eerdere zwijgen en bij een tweede kans zou hij alsnog meewerken. Onderzoek door het PBC zou door de lange wachtlijst bijna een jaar tijd kunnen kosten.

Dat hij niet meewerkte kwam door ‘zijn ongeluk’ zei hij maandagmiddag in de Bossche rechtbank . Dat was bij zijn arrestatie. Op een zondagmorgen roken veel bewoners van de flat aan het Spanvlinderplein gas. Gealarmeerde brandweer ontdekte dat het uit het appartement van De W. kwam. Hij had de gasslang losgetrokken en geprobeerd brand te stichten. Hij ging er vandoor in zijn auto, maar tijdens een achtervolging botste hij op een geparkeerde auto. Zijn advocaat Peter van Zon 'had alles nog eens uitgelegd’ waarop de man alsnog medewerking beloofde.