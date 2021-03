Man die met Porsche huis binnenreed verdacht van poging moord, hij betrapte zijn ex met een ander

Volgens het Openbaar Ministerie had de man, vlak voor zijn daad, 's morgens om half zes, zijn ex-vrouw aangetroffen in gezelschap van een andere man. Nadat de Eindhovenaar deze man had mishandeld, ging hij naar buiten, stapte in zijn auto en reed tot een paar keer toe via de achtertuin tegen de gevel van de woning. Uiteindelijk kwam de auto in de huiskamer tot stilstand, waarna de dader er met de auto van zijn ex vandoor ging.