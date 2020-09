Man die taxichauffeuse ontvoerde voor rit van Eindhoven naar Amsterdam heeft tbs in verschiet

Wat er precies aan de hand was, zal pas op 19 november duidelijk worden als de Eindhovenaar (37) in het strafbankje zit. Het Openbaar Ministerie verwijt hem ontvoering (vrijheidsberoving) van een chauffeuse. Hij belde in juni 2019 een taxicentrale en bestelde een wagen met vrouwelijke chauffeur. Toen hij in de wagen zat, dwong hij haar naar Amsterdam te rijden. ‘Ik heb twaalf kogels’ voegde hij haar toe. Eenmaal in de hoofdstad moest ze haar portemonnee afgeven.

Dwangverpleging

Hij is inmiddels psychisch diverse keren onderzocht. Meest verstrekkend is de rapportage van het Pieter Baan Centrum, dat adviseert tbs met dwangverpleging. Officier van justitie Stijn Revis maakte er geen geheim van dat hij die maatregel ook zal eisen..

Volgens zijn advocaat Smail Ettalhaoui is er echter geen enkel bewijs dat de man dwang heeft uitgeoefend. Via een videoverbinding vanuit de gevangenis benadrukte de verdachte dat zelf ook. “Ik heb niks gedaan, dit is een raar verhaal. Ik kan zelf ook zeggen dat ik ontvoerd ben.”

De advocaat vroeg vrijlating uit voorarrest. De cliënt zit al ruim een jaar achter tralies . En, mocht het tot een veroordeling komen, dan kan dat volgens de advocaat nooit hoger zijn dat die tijd. Desgevraagd was officier Revis daar op tegen. "Het is niet niks wat hier gebeurde", vond hij. "De rit naar Amsterdam duurt lang en de dame heeft al die tijd in enorme angsten gezeten. Ze vreesde voor haar leven.” Wat hij als bewijs had onthulde hij nog niet, maar dat de tbs op tafel komt vond hij vanzelfsprekend, ‘En daar komt nog een stevige straf bij", voorspelde hij.

Verbinding verbroken

Ook de rechtbank vond de verdenkingen zwaar en voorzag niet dat een eventuele straf kort zou zijn. De man moet dus tot half november achter tralies blijven. Hij was daar zelf niet over te spreken en had de verbinding met de Bossche rechtbank zelf al verbroken.