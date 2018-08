Man die verstandelijk beperkte Ritchie sloeg, is al vaker de fout ingegaan: gebiedsverbod wordt uitgebreid

De man bleek al langer bekend bij de politie vanwege andere gewelddadigheden en in 2012 kreeg hij een stadionverbod voor het gooien van een fakkel op het veld.

Gebiedsverbod uitgebreid

Nu wordt het gebiedsverbod wat hij al had gekregen van de officier van justitie aangevuld. In eerste instantie zou het om 90 dagen gaan voor het gebied in en vlakbij het Philips Stadion, maar burgemeester Jorritsma heeft besloten dat het wordt uitgebreid over het centrum en wijken rond het stadion. Het geldt 12 maanden als PSV thuis speelt en bij een huldiging.

"Het is vreselijk voor die jongens. Wat hier is gebeurd, is volstrekt niet normaal. Het is een ernstige verstoring van de openbare orde. Ik wil herhaling in de stad voorkomen", aldus de burgemeester.

Juichen