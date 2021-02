Man die voor overlast zorgde door politie uit flat in Eindhoven gehaald

KNVB zet streep door Jong PSV - Helmond Sport, wedstrijd FC Eindhoven vervroegd

10 februari De wedstrijd tussen Jong PSV en Helmond Sport van komende vrijdag is afgelast. Het veld op De Herdgang is door de sneeuw en de vorst van afgelopen dagen onbespeelbaar, de KNVB plant snel een nieuwe datum in voor de Zuidoost-Brabantse derby. Ook Almere City - FC Volendam is afgelast.