Man die zichzelf in bosjes bij Karpendonkse Plas bevredigt door politie gezocht

update Gewonde bij steekinci­dent in Eindhoven, man (20) aangehou­den

31 augustus EINDHOVEN - Aan de Wijnpeerstraat in Eindhoven is een man dinsdagavond lichtgewond geraakt. Dit gebeurde tijdens een ruzie, die uitmondde in een steekincident. Een 20-jarige man is aangehouden, meldt de politie.