Man doodgeschoten in Eindhovens stadsdeel Strijp

De dode man lag in een auto, een klassieke Mercedes. Naast de auto ligt wat glas op de grond, aan de bijrijderskant. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. De politie start groot onderzoek en heeft de omgeving afgezet, onder andere met grote hekken. Forensisch rechercheurs van de politie doen sporenonderzoek. Ook ondervraagt de politie bewoners in de buurt. Naast de politie van Oost-Brabant, is ook de Landelijke Eenheid aanwezig. Zij vliegen onder andere met een drone, om te kijken of er vanuit de lucht sporen te zien.



Enkele omwonenden geven aan niets gehoord te hebben van een schietpartij. De meesten kregen pas door dat er iets was gebeurd toen er politie in de straat stond.



Via Burgernet is een getuigenoproep verspreid.