Man door drie personen in elkaar geslagen op Woenselse Markt, verdachte blijkt corona te hebben

EINDHOVEN - Een man is woensdagavond mishandeld drie verdachten op de Woenselse Markt. De drie mannen sloegen het slachtoffer met vuisten en riemen. Eén van de verdachten bleek in afwachting te zijn van een coronatest. Donderdag bleek dat de man positief was.

Wijkagent Jens kijkt met ongeloof terug op het incident. Hij stond diezelfde avond op de Markt te praten met enkele horecaondernemers, toen hij plots luid geschreeuw hoorde. Even verderop bleek een flinke vechtpartij gaande te zijn. ,,Ik was alleen, dat wat werd aanpoten. Met behulp van de wapenstok, omstanders, supermarktmedewerkers en ondernemers konden we de groep met de grootste moeite scheiden."

Die groep bestond onder andere uit drie verdachten en familieleden van de desbetreffende personen. Verschillende agenten kwamen naar de Markt gesneld. Na onderzoek ter plaatse bleek dat de drie mannen met vuisten en riemen hadden ingeslagen op het slachtoffer. De drie verdachten werden daarop aangehouden, tot ergernis van enkele familieleden van deze verdachten. ,,Opnieuw even de vlam in de pan, maar gelukkig voor korte duur", laat de wijkagent via sociale media weten.

Positieve coronatest

Eenmaal op het bureau liet een van de verdachten weten dat hij in afwachting was van een coronatest. De volgende dag bleek zijn uitslag positief. Het slachtoffer raakte volgens de politie lichtgewond. Wat de precieze aanleiding was voor de vechtpartij, is niet bekend. Het is niet duidelijk of de verdachten nog vastzitten.

