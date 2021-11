Man dreigt benzine in brand te steken in flat in Woensel, Eindhoven; ontruimde bewoners voelen zich onveilig

Wat gaan we zien bij de ISL in zwemstad Eindhoven?

De ontknoping van de International Swimming League vindt plaats in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Vandaag is de eerste van veertien zwemavonden in Eindhoven. Maar wat voor een toernooi is de ISL eigenlijk? Antwoord op vijf vragen.

16:22