Man ernstig gewond bij incident in Eindhovense woning, twee verdachten opgepakt

EINDHOVEN - Een man is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een incident in een woning aan de Bergeraclaan in Eindhoven. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn aangehouden.

De hulpdiensten werden rond 21.30 uur opgeroepen vanwege een incident in het huis. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning, is nog onduidelijk. In de straat zijn meerdere politieagenten onderzoek naar het incident aan het doen.

Hulpverleners constateerden dat het slachtoffer een snijwond had. Een woordvoerster van de politie kan nog niets zeggen over hoe de wond is ontstaan of wat de aanleiding van het incident was. ,,We bekijken nog of er sprake is van een steekincident, of dat er mogelijk een ander soort wapen in het spel was”, aldus de woordvoerster.

Twee verdachten aangehouden

Na het incident zijn twee verdachten door agenten aangehouden. Of de verdachten en het slachtoffer elkaar kennen, is nog niet bekend. Eén van de aangehouden verdachten is een vrouw, die door de politie geboeid de woning uit werd geleid. Het is niet bekend is of ze één van de bewoners is.

Buurtbewoners zagen de aangehouden vrouw eerder op de avond al op een verdachte manier over straat lopen. Na het incident bleef het volgens omstanders rustig in de Bergeraclaan.

Volledig scherm Politie doet onderzoek na een incident in een Eindhovense woning. © Fotopersburo Bert Jansen / Dave Hendriks

