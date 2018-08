Man gepakt voor diefstal op Eindhoven Airport, vlak voor hij naar Barcelona vertrekt

Die bekeek camerbeelden van bij de beveiligingspoortjes. Daarop was een man te zien die de armband had gestolen. De marechaussee ging op zoek naar de verdachte en vond hem bij een gate. Dezelfde gate als waar het slachtoffer naartoe moest.

Daar is de 44-jarige Rus aangehouden. De vrouw kreeg haar armband terug en is even later op het vliegtuig gestapt naar Barcelona.