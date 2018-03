Man gewond bij botsing tussen auto's op Noord Brabantlaan in Eindhoven

PSV in gesprek met Laros Duarte (21) over langer verblijf, contract loopt af

15:05 PSV gaat met Laros Duarte (21) nog in gesprek over een langer verblijf in Eindhoven, zo geeft hij aan. De middenvelder draait dit seizoen een goed jaar in het beloftenteam en is een van de meest ervaren spelers in de ploeg. Zijn contract loopt af en is nog niet verlengd, maar gekeken wordt of dat alsnog een optie kan worden.