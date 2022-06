Man gewond bij schietincident bij café aan Tongelresestraat Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een schietincident aan de Tongelresestraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie was met meerdere eenheden aanwezig. Het onderzoek is in volle gang.