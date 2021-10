Man gewond door steekpartij in Eindhoven

PS­V-middenvel­der Ibrahim Sangaré scoort ook voor Ivoorkust

8 oktober Ibrahim Sangaré was de afgelopen twee duels al trefzeker voor PSV. De middenvelder scoorde vrijdag ook voor Ivoorkust, in de strijd om WK-kwalificatie. Bij en tegen Malawi had Sangaré met zijn 0-2 een aandeel in de 0-3 die op het scorebord stond.